СМИ: Во Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание регионального правительства
Бутылку с зажигательной смесью бросили в областную администрацию во Владимире, пишут Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрикошетила и упала на землю.
Кроме того, по имеющейся информации, мужчина бросил еще одну бутылку с зажигательной смесью в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее ФСБ обезвредила участника экстремистской группировки, который готовил поджог в воинской части Екатеринбурга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять человек пострадали в результате ракетного удара по заводу в Луганске
- Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts
- Умер кот Кеша, который был одним из хранителей Музея Анны Ахматовой в Петербурге
- Поможет сероводород? Куклачев раскрыл «место силы» в Сочи
- Муж блогера Лерчек подал иск о разделе совместного имущества
- Губернатор Шумков: Большой воде осталось 50 км до Курган
- Тоска по западному кино: России для киноконкуренции нужна стратегия и деньги
- Фильмы-участники Каннского кинофестиваля покажут в России
- Перенесшего инфаркт Куклачева уже завтра переведут в обычную палату
- Продюсер Иосиф Пригожин назвал рэпера MACAN лучшим артистом России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru