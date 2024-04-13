СМИ: Во Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание регионального правительства

По предварительным данным, бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрикошетила и упала на землю.

Кроме того, по имеющейся информации, мужчина бросил еще одну бутылку с зажигательной смесью в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее ФСБ обезвредила участника экстремистской группировки, который готовил поджог в воинской части Екатеринбурга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

