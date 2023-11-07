СМИ: Мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Ростовской области

По данным агентства, задержанный попытался поджечь здание в понедельник днем.

«Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова», — указал источник.

Возгорания не произошло. По предварительным данным, злоумышленник решил поджечь военкомат под предлогом того, что в здании «кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников». Мужчину задержал дежуривший в учреждении полицейский.

Ранее неизвестный бросил коктейль Молотова в кафе в Ярославле, пострадала одна женщина, напоминает телеканал «360».

