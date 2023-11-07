СМИ: Мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Ростовской области
Мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Морозовске Ростовской области, злоумышленник задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
По данным агентства, задержанный попытался поджечь здание в понедельник днем.
«Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова», — указал источник.
Возгорания не произошло. По предварительным данным, злоумышленник решил поджечь военкомат под предлогом того, что в здании «кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников». Мужчину задержал дежуривший в учреждении полицейский.
Ранее неизвестный бросил коктейль Молотова в кафе в Ярославле, пострадала одна женщина, напоминает телеканал «360».
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