СМИ: Вдову Караченцова госпитализировали из-за проблем с легкими

Вдову народного артиста РСФСР Николая Караченцова актрису Людмилу Поргину экстренно госпитализировали из-за заболевания легких. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

СМИ: Актера Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Уточняется, что 76-летняя Поргина пожаловалась на головокружение, сильный сухой кашель, высокую температуру и общую слабость. Врачи выявили у актрисы хрипы при дыхании, около недели она провела в пульмонологическом отделении одной из московских больниц.

Сейчас Поргина находится дома и продолжает лечение.

Ранее 89-летнего народного артиста РСФСР, актера, исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова перевели в реанимацию. У него диагностировали серьезные проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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