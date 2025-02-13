СМИ: Вдову Караченцова госпитализировали из-за проблем с легкими

Уточняется, что 76-летняя Поргина пожаловалась на головокружение, сильный сухой кашель, высокую температуру и общую слабость. Врачи выявили у актрисы хрипы при дыхании, около недели она провела в пульмонологическом отделении одной из московских больниц.

Сейчас Поргина находится дома и продолжает лечение.

Ранее 89-летнего народного артиста РСФСР, актера, исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова перевели в реанимацию. У него диагностировали серьезные проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

