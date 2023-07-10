На юге Москвы загорелся металлический ангар

На юге столицы произошло возгорание металлического ангара, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

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Возгорание произошло в ангаре на улице Подольских курсантов. На место происшествия выехали все службы города, отметили в МЧС.

По данным Telegram-канала Mash, площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате возгорания сдетонировал газовый баллон в автосервисе. Пострадавших нет.

В здании бизнес-центра на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы 6 июля произошел пожар. Один из пострадавших скончался, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарМосква

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