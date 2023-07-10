На юге Москвы загорелся металлический ангар
На юге столицы произошло возгорание металлического ангара, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Возгорание произошло в ангаре на улице Подольских курсантов. На место происшествия выехали все службы города, отметили в МЧС.
По данным Telegram-канала Mash, площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате возгорания сдетонировал газовый баллон в автосервисе. Пострадавших нет.
В здании бизнес-центра на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы 6 июля произошел пожар. Один из пострадавших скончался, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Reuters: курс биткоина может достичь $120 тысяч
- Spectator: Байден признал тяжелое положение ВСУ решением отправить кассетные боеприпасы
- На юге Москвы загорелся металлический ангар
- Российские автодилеры призвали отсрочить повышение утильсбора на машины
- Соцсеть Threads «пробила» 100 млн пользователей
- Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста
- Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023 и сразится с Рублевым
- Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023
- Опубликован первый трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом
- Госдума увеличит количество пленарных заседаний до четырех в неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru