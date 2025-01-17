«Бердский маньяк» решил обжаловать пожизненное заключение в Верховном суде

Михаил Юдин, известный как «Бердский маньяк», решил обжаловать пожизненное лишение свободы в Верховном суде России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В Подмосковье организатора наркобанды приговорили к пожизненному лишению свободы

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Приговор, который преступник ранее уже пытался оспорить, был вынесен 2 декабря 2004 года.

Юдин отбывает наказание в колонии «Полярная сова». Суд признал его виновным в 23 изнасилованиях, грабежах и разбойных нападениях, а также в пяти убийствах.

Ранее главаря производившей и торговавшей наркотиками банды Станислава Моисеева приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Верховный Суд РФПреступленияСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры