«Бердский маньяк» решил обжаловать пожизненное заключение в Верховном суде
Михаил Юдин, известный как «Бердский маньяк», решил обжаловать пожизненное лишение свободы в Верховном суде России. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Приговор, который преступник ранее уже пытался оспорить, был вынесен 2 декабря 2004 года.
Юдин отбывает наказание в колонии «Полярная сова». Суд признал его виновным в 23 изнасилованиях, грабежах и разбойных нападениях, а также в пяти убийствах.
Ранее главаря производившей и торговавшей наркотиками банды Станислава Моисеева приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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