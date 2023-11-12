Американский самолет упал в Средиземное море
12 ноября 202303:32
Американский военный самолет упал в Средиземное море, сообщает европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Это произошло 10 ноября во время тренировочного полета. Командование не сообщило, о каком именно лайнере идет речь. О пострадавших или погибших также ничего неизвестно.
Причина крушения устанавливается.
Ранее польский самолет нарушил воздушную границу Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru