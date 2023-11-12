Американский самолет упал в Средиземное море

Американский военный самолет упал в Средиземное море, сообщает европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

СМИ: Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали

Это произошло 10 ноября во время тренировочного полета. Командование не сообщило, о каком именно лайнере идет речь. О пострадавших или погибших также ничего неизвестно.

Причина крушения устанавливается.

Ранее польский самолет нарушил воздушную границу Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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