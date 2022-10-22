СМИ: В Индии не менее 15 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в центральном штате Индии Мадхья-Прадеш, погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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По данным СМИ, авария произошла поздно вечером в пятницу в округе Рева. В результате столкновения около 40 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы, некоторые раненые в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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ФОТО: РИА Новости
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