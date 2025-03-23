СМИ: В США нашли мертвой экс-прокурора Абер

Тело экс-прокурора США по Восточному округу штата Вирджиния Джессики Абер было найдено в ее доме в Александрии, сообщает издание «The Washington Post».

Ей было 43 года. Полиция Александрии пока не раскрывает всех подробностей инцидента.

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В январе 2025 года Абер подала в отставку после смены администрации США для того, чтобы дать возможность американскому президенту Дональду Трампу выбрать ее преемника. Женщина возглавляла подразделение ведомства с 2021 года, занимаясь вопросами борьбы с терроризмом, преступностью банд и утечками секретных данных. Абер также работала в офисе прокуратуры в Ричмонде, где специализировалась на расследовании финансовых преступлений.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что тела американского актера Джина Хэкмена и его супруги были обнаружены в их доме через девять дней после смерти.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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