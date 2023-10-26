СМИ: В результате стрельбы в американском Льюистоне погибли 22 человека
Массовая стрельба произошла в городе Льюистон в американском штате Мэн, в результате погибли 22 человека. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на данные правоохранителей.
Атакам подверглись три различных места в городе, в том числе торговый центр и бар, пишет «Свободная пресса». При этом нападение не считают терактом.
«Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне», — отмечается в публикации журналиста Fox News в социальной сети Х.
Известно, что 60 человек получили ранения, отмечает РЕН ТВ.
В городе мобилизована полиция, ей оказывает поддержку ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установили, им оказался некий Роберт Кард. Правоохранители пытаются установить его местонахождение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru