СМИ: В результате стрельбы в американском Льюистоне погибли 22 человека

Атакам подверглись три различных места в городе, в том числе торговый центр и бар, пишет «Свободная пресса». При этом нападение не считают терактом.

«Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне», — отмечается в публикации журналиста Fox News в социальной сети Х.

Известно, что 60 человек получили ранения, отмечает РЕН ТВ.

В городе мобилизована полиция, ей оказывает поддержку ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установили, им оказался некий Роберт Кард. Правоохранители пытаются установить его местонахождение.

