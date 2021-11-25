Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших», — говорится в сообщении.

Двое из пострадавших горняков находятся в тяжелом состоянии, отмечает РИА ФАН.

На месте происшествия работает оперативный штаб во главе с губернатором, 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС. Кроме того, к месту ЧП вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.

Ранее стало известно о задымлении в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщалось о 287 горняках в месте ЧП и 40 пострадавших. Выяснением причин инцидента занимаются прокуратура и Следственный комитет, пишет «Свободная пресса».

