Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе
Один человек погиб, 43 пострадали при задымлении на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших», — говорится в сообщении.
Двое из пострадавших горняков находятся в тяжелом состоянии, отмечает РИА ФАН.
На месте происшествия работает оперативный штаб во главе с губернатором, 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС. Кроме того, к месту ЧП вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.
Ранее стало известно о задымлении в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщалось о 287 горняках в месте ЧП и 40 пострадавших. Выяснением причин инцидента занимаются прокуратура и Следственный комитет, пишет «Свободная пресса».
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