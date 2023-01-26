СМИ: В подмосковном Пушкино нашли заряженный реактивный пехотный огнемет

Заряженный реактивный пехотный огнемет обнаружили на берегу реки Уча в подмосковном городе Пушкино. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, оружие в полиэтиленовом пакете нашел местный житель и вызвал на место экстренные службы.

«При осмотре саперы обнаружили, что огнемет лежал с боеприпасом внутри, был опломбирован и находился в "транспортировочном положении"», — отмечается в сообщении.

РПО «Шмель» используют как оружие против скопления пехоты и легкобронированной техники. Внутри огнемета находится термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. Долетая до цели, он распыляется и взрывается, уничтожая объекты в зоне поражения большим давлением и температурой 850 градусов.

Накануне в Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком, который в центре города направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух.

