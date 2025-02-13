СМИ: В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей

Автомобиль наехал на группу людей в Мюнхене. Об этом пишет Bild, ссылаясь на представителя полиции.

Причины произошедшего пока неизвестны, обстоятельства ЧП выясняются.

По данным Bild, после инцидента есть пострадавшие. Издание указывает, что травмы получили не менее 15 человек.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль Volkswagen Polo наехал на четырех пешеходов. Один из них, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные травмы. Трех других пострадавших доставили в медицинское учреждение.

