СМИ: В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей
13 февраля 202513:05
Автомобиль наехал на группу людей в Мюнхене. Об этом пишет Bild, ссылаясь на представителя полиции.
Причины произошедшего пока неизвестны, обстоятельства ЧП выясняются.
По данным Bild, после инцидента есть пострадавшие. Издание указывает, что травмы получили не менее 15 человек.
Ранее в Екатеринбурге автомобиль Volkswagen Polo наехал на четырех пешеходов. Один из них, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные травмы. Трех других пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей
- ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании
- Песков заявил о начале подготовки к формированию переговорной группы по Украине
- СНБО Украины ввел персональные санкции против Порошенко
- Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов
- Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии
- Казань выбрали культурной столицей исламского мира
- Слуцкий рассказал о ночном разговоре с конгрессменами США
- Четыре человека погибли при взрыве газа в торговом центре на Тайване
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru