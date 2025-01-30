СМИ: В Москве мужчина потерял флешку с биткоинами на 20 млн рублей
В Москве 34-летний мужчина по имени Дмитрий потерял флешку с биткоинами на 20 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, мужчина продал квартиру, а вырученные 14 млн рублей потратил на криптовалюту. Когда курс биткоина вырос, он решил поехать в Москву, чтобы обменять их на рубли.
Пострадавший рассказал, что в расположенном в «Москва-Сити» кафе съел круассан с кофе. В процессе принятия решения по обмену он почуствовал себя плохо и на общественном транспорте поехал домой.
По словам Дмитрия, в момент поездки флешка с биткоинами была при нём, однако на следующее утро он открыл рюкзак и увидел, что она пропала. В итоге он обратился в полицию.
Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев заявил, что России следует создать стратегический резерв биткоина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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