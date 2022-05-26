СМИ: в США мужчина стрелял в полицейских
Мужчина открыл по полицейским огонь из своего дома в штате Калифорния Соединенных Штатов. Об этом сообщает местный телеканал KSBW со ссылкой на правоохранительные органы, передает ТАСС.
Сообщается, что два офицера полиции прибыли по адресу, где находился преступник, чтобы вручить одному из жильцов уведомление о выселении. Мужчина начал стрелять в полицейских, затем спрятался на балконе.
Полиция округа Монтерей штата Калифорния предупредила жителей города Сисайд не покидать свои дома в связи с перестрелкой между полицейскими и мужчиной с огнестрельным оружием.
По последним данным, никто не пострадал, полиция ведет переговоры с преступником.
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