СМИ: в США мужчина стрелял в полицейских

Мужчина открыл по полицейским огонь из своего дома в штате Калифорния Соединенных Штатов. Об этом сообщает местный телеканал KSBW со ссылкой на правоохранительные органы, передает ТАСС.

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Сообщается, что два офицера полиции прибыли по адресу, где находился преступник, чтобы вручить одному из жильцов уведомление о выселении. Мужчина начал стрелять в полицейских, затем спрятался на балконе.

Полиция округа Монтерей штата Калифорния предупредила жителей города Сисайд не покидать свои дома в связи с перестрелкой между полицейскими и мужчиной с огнестрельным оружием.

По последним данным, никто не пострадал, полиция ведет переговоры с преступником.


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Фото: twitter.com/LBFD
ТЕГИ:КалифорнияПолицияСтрельба
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