СМИ: в США мужчина стрелял в полицейских

Сообщается, что два офицера полиции прибыли по адресу, где находился преступник, чтобы вручить одному из жильцов уведомление о выселении. Мужчина начал стрелять в полицейских, затем спрятался на балконе.

Полиция округа Монтерей штата Калифорния предупредила жителей города Сисайд не покидать свои дома в связи с перестрелкой между полицейскими и мужчиной с огнестрельным оружием.

По последним данным, никто не пострадал, полиция ведет переговоры с преступником.



