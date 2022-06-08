СМИ: в Ираке произошел взрыв вблизи генконсульства США

В иракском городе Эрбиль прогремел взрыв недалеко от генерального консульства США. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник, передает ТАСС.

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Причина взрыва не уточняется, информация о пострадавших не поступала.



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Фото: JURISTnews/twitter.com
ТЕГИ:ИракВзрыв
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