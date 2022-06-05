Взрыв на химзаводе в Индии унес жизни 12 человек

12 человек погибли, 21 пострадал в результате взрыва, который прогремел на химическом заводе в округе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш, сообщает Press Trust of India.

Взрыв произошел на нефтебазе в Башкирии

На предприятии взорвался котел. По данным правоохранительных органов, погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, число жертв взрыва в отеле «Саратога» в кубинской Гаване выросло до 44. Согласно данным ведомства, из 98 человек пострадавших 16 остаются на лечении в больницах.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ВзрывИндия
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