Двое военных РФ погибли при сходе лавины в Южной Осетии
21 декабря 202121:48
Двое российских военных погибли при сходе лавины у Рокского тоннеля в Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что один из военных был обнаружен без признаков жизни, второй скончался по дороге в больницу. Еще двое госпитализированы.
Ранее сообщалось, что под лавину попали пятеро военных Южного военного округа. Поиски пятого военного продолжаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Двое военных РФ погибли при сходе лавины в Южной Осетии
- Путин обсудил с Шольцем гарантии безопасности, предложенные Москвой
- Первое в истории смс-сообщение продано с молотка за 107 тыс. евро
- В Южной Осетии ищут двух попавших под лавину российских военных, троих спасли
- «Какая драка?»: Отец девятилетней студентки МГУ объяснил потасовку с охраной
- Депутат Госдумы заверил, что в Подмоскьве нет преступности среди мигрантов
- Вопрос обманутых дольщиков может решиться в течение двух лет
- СМИ: Лавина накрыла машину с российскими военными на Транскаме
- Олег Никитин, обвиняемый США в сговоре портив санкций, вернулся в Россию
- «Впервые в истории!» Цена на газ в Европе пробила $2200
21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru