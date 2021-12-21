Двое военных РФ погибли при сходе лавины в Южной Осетии

Двое российских военных погибли при сходе лавины у Рокского тоннеля в Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что один из военных был обнаружен без признаков жизни, второй скончался по дороге в больницу. Еще двое госпитализированы.

Ранее сообщалось, что под лавину попали пятеро военных Южного военного округа. Поиски пятого военного продолжаются.

