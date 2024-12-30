СМИ: В доме Насти Ивлеевой поймали мужчину с битой
Мужчина с битой и колючей проволокой был пойман в доме блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что инцидент произошёл 29 декабря в подмосковной деревне Борки. Сначала 28-летний Иван У. перелез через забор, а затем проник в дом, разбив окно битой.
Мужчину, который шарился по полкам, обнаружили камеры видеонаблюдения. Приехавшие сотрудники полиции нашли Ивана в кладовой.
Правоохранителями было установлено, что мужчина является уроженцем Молдовы, у него диагностировано расстройство из-за приёма наркотиков.
Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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