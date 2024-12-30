СМИ: В доме Насти Ивлеевой поймали мужчину с битой

Уточняется, что инцидент произошёл 29 декабря в подмосковной деревне Борки. Сначала 28-летний Иван У. перелез через забор, а затем проник в дом, разбив окно битой.

Мужчину, который шарился по полкам, обнаружили камеры видеонаблюдения. Приехавшие сотрудники полиции нашли Ивана в кладовой.

Правоохранителями было установлено, что мужчина является уроженцем Молдовы, у него диагностировано расстройство из-за приёма наркотиков.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

