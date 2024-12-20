Киркоров заявил, что Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме ТНТ из-за него

«Я сразу обозначил авторам "Небриллиантовой руки" и Тине Канделаки что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь» - написал он.

По словам певца, изначально слухи об участии Ивлеевой в новогоднем проекте ТНТ удивили его. В публикации Киркоров также пожелал фильму высоких рейтингов и просмотров.

Ранее певец заявлял, что ждет извинений от Ивлеевой за то, что она «заставила его войти не в ту дверь». В конце декабря 2023 года блогер организовала скандальную вечеринку в клубе «Мутабор», среди гостей был и Киркоров. Событие вызвало резонанс в обществе из-за дресс-кода, после этого некоторых участников мероприятия вырезали из новогоднего телеэфира, напоминает «Радиоточка НСН».

