Киркоров заявил, что Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме ТНТ из-за него

Блогер Анастасия Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме телеканала ТНТ «Небриллиантовая рука» из-за певца Филиппа Киркорова. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

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«Я сразу обозначил авторам "Небриллиантовой руки" и Тине Канделаки что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь» - написал он.

По словам певца, изначально слухи об участии Ивлеевой в новогоднем проекте ТНТ удивили его. В публикации Киркоров также пожелал фильму высоких рейтингов и просмотров.

Ранее певец заявлял, что ждет извинений от Ивлеевой за то, что она «заставила его войти не в ту дверь». В конце декабря 2023 года блогер организовала скандальную вечеринку в клубе «Мутабор», среди гостей был и Киркоров. Событие вызвало резонанс в обществе из-за дресс-кода, после этого некоторых участников мероприятия вырезали из новогоднего телеэфира, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба журнала HELLO! Евгений Смирнов
ТЕГИ:ТелевидениеБлогерФилипп Киркоров

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