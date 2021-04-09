СМИ: Учебный корпус Военно-космической академии загорелся в Петербурге
Более 300 человек эвакуировали из горящего здания учебного корпуса Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства рассказал, что горит пятиэтажное здание на улице Красного Курсанта в Колпинском районе города, площадь возгорания составляет 60 квадратных метров, информации о пострадавших пока нет.
Ранее в Охотском море загорелся рыболовный траулер «Ахтиар». Причиной пожара стало возгорание гофротары.
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