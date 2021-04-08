Стала известна причина пожара на траулере в Охотском море

Причиной пожара на рыболовном траулере «Ахтиар» в Охотском море стало возгорание гофротары, сообщает РИА Новости.

По данным Росрыболовства, задымление было обнаружено в помещении раздевалки нижней палубы судна, была объявлена тревога.

«Помещение обесточено, проливается водой... Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

На помощь «Ахтиару», на борту которого находятся 84 человека, подошло спасательное судно Росрыболовства «Справедливый".

Ранее в Суэцком заливе столкнулись танкер российского Балтийского флота и сухогруз под флагом Барбадоса, сообщает RT. Капитан сухогруза признал свою вину в происшествии.

