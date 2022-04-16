СМИ: У берегов Туниса затонуло торговое судно
Торговое судно затонуло около порта города Габес в Тунисе, члены экипажа спасены. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM, ссылаясь на источник в управлении гражданской обороны.
По данным СМИ, судно следовало из Экваториальной Гвинеи и начало тонуть из-за просачивания воды. Экипажа выпустил сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.
На борту находились семь членов экипажа — граждане Турции и Азербайджана. Все они были спасены и доставлены в больницу Габеса в стабильном состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru