C «Титаника» планируют достать передававший сигналы SOS телеграф

Как пишет издание, базирующаяся в Атланте компания RMS Titanic Inc, обладающая исключительными правами на спасение артефактов от кораблекрушения, запрашивает разрешение суда на «хирургическое удаление и извлечение» комплекта Marconi.

В частности, президент RMS Titanic Inc. Бреттон Хунчак заявил, что миссия данного действия в том, чтобы защитить важный артефакт, пока есть возможность его восстановить. «Это осторожная хирургическая операция по спасению исторически значимого предмета, который мог рассказать будущим поколениям об истории "Титаника"», - цитирует его газета.

По информации издания, устройство, с которого отправлялись сигналы SOS при крушении лайнера, может быть восстановлено.