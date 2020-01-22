C «Титаника» планируют достать передававший сигналы SOS телеграф

22 января 202021:28

Телеграфный передатчик компании Marconi, который был единственной связью "Титаника" с остальным миром, планируют поднять со дна. Об этом пишет The Washington Post.

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Как пишет издание, базирующаяся в Атланте компания RMS Titanic Inc, обладающая исключительными правами на спасение артефактов от кораблекрушения, запрашивает разрешение суда на «хирургическое удаление и извлечение» комплекта Marconi.

В частности, президент RMS Titanic Inc. Бреттон Хунчак заявил, что миссия данного действия в том, чтобы защитить важный артефакт, пока есть возможность его восстановить. «Это осторожная хирургическая операция по спасению исторически значимого предмета, который мог рассказать будущим поколениям об истории "Титаника"», - цитирует его газета.

По информации издания, устройство, с которого отправлялись сигналы SOS при крушении лайнера, может быть восстановлено.

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ФОТО: Wikipedia F.G.O. Stuart (1843-1923)
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