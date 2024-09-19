СМИ: Телефон Москвича взорвался во время атаки в Ливане
Во время новой серии взрывов техники 18 сентября в Ливане у жителя столицы на Арбате взорвался телефон Honor 70. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, мужчина получил ранение руки. Сообщается, что очевидцы вызвали ему скорую помощь, однако пострадавший убежал с места происшествия.
Рванувший смартфон отдали правоохранителям, его хотят проверить на предмет принадлежности к партии техники, «которую на рынке Ближнего Востока заменил Моссад», пишет Mash.
Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате взрывов различных устройств в разных районах Ливана увеличилось до 450 человек, погибли 14 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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