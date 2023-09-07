СМИ: Сын президента ЦАР ударил мужчину и напал на врача в Кисловодске
Сын президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Эварист Туадера ударил мужчину и напал на сопровождавшую его девушку-врача, сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что инцидент произошёл 28 августа в Кисловодске, куда молодой человек — приехал на реабилитацию. В какой-то момент он попытался сбежать от сопровождающих, однако был найден.
На опубликованных каналом кадрах видно, как Туадера-младший сначала ударил мужчину, после долго разговаривал по телефону, а потом напал на девушку-врача, которая с ним говорила.
Пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию, однако писать заявление отказалась. В итоге Туадера уехал в Москву, где его передали сотрудникам посольства ЦАР.
Ранее в Заволжске Ивановской области подрались мэр и исполняющий обязанности градоначальника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: ВС РФ отразили 14 атак ВСУ около Работино и Вербового за сутки
- Юрист объяснила, как правильно давать деньги в долг
- Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы угоне вертолета на Украину
- Уголовное дело возбудили в отношении сбившего юных велосипедистов водителя
- Песков: Германия должна сама разбираться со своей экономикой
- СМИ: Сын президента ЦАР ударил мужчину и напал на врача в Кисловодске
- У тренера детей, попавших в ДТП в Ленобласти, не было разрешения на тренировку
- ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации
- Путин присвоил командующему группировки «Центр» звание генерал-полковника
- Жителя Татарстана задержали за попытку уехать на Украину и вступить в ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru