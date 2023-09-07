СМИ: Сын президента ЦАР ударил мужчину и напал на врача в Кисловодске

Уточняется, что инцидент произошёл 28 августа в Кисловодске, куда молодой человек — приехал на реабилитацию. В какой-то момент он попытался сбежать от сопровождающих, однако был найден.

На опубликованных каналом кадрах видно, как Туадера-младший сначала ударил мужчину, после долго разговаривал по телефону, а потом напал на девушку-врача, которая с ним говорила.

Пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию, однако писать заявление отказалась. В итоге Туадера уехал в Москву, где его передали сотрудникам посольства ЦАР.

Ранее в Заволжске Ивановской области подрались мэр и исполняющий обязанности градоначальника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

