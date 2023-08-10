Глава Минобороны ЦАР посетит Россию

Он также примет участие в форуме «Армия-2023». В мероприятии примут участие и высшие офицеры.

Ранее посол Центральноафриканской Республики заявил, что страна заинтересована в размещении военной базы России на своей территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

