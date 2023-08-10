Глава Минобороны ЦАР посетит Россию

Министр обороны Центральноафриканской республики прибудет в Москву на следующей неделе в сопровождении делегации, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики.

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Он также примет участие в форуме «Армия-2023». В мероприятии примут участие и высшие офицеры.

Ранее посол Центральноафриканской Республики заявил, что страна заинтересована в размещении военной базы России на своей территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЦАРМинобороны РФ

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