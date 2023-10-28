СМИ: Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн нашли мертвым
Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн в США обнаружили мертвым. Об этом сообщает телеканал NBC10Boston, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, правоохранители нашли тело разыскиваемого мужчины по имени Роберт Кард. По предварительной информации, предполагаемый стрелок покончил с собой.
«Обнаружили ... Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мертвым ... [из-за ранения], нанесенного самому себе», — сообщает канал ABC News.
Вечером 25 октября мужчина открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон в штате Мэн, в результате 18 человек погибли, еще 13 были ранены, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщали СМИ, у подозреваемого в нападении есть проблемы с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал совершить подобное.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru