СМИ: Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

По данным СМИ, правоохранители нашли тело разыскиваемого мужчины по имени Роберт Кард. По предварительной информации, предполагаемый стрелок покончил с собой.

«Обнаружили ... Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мертвым ... [из-за ранения], нанесенного самому себе», — сообщает канал ABC News.

Вечером 25 октября мужчина открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон в штате Мэн, в результате 18 человек погибли, еще 13 были ранены, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщали СМИ, у подозреваемого в нападении есть проблемы с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал совершить подобное.

