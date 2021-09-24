СМИ сообщили содержание предсмертной записки покончившего с собой главы пермского СК

По данным издания, в ней он обратился к Богу, у которого попросил прощения «за все прегрешения, вольные и не вольные», а также написал, что «пожил достаточно».

Тело Сарапульцева было найдено в его доме. Источники «Интерфакса» сообщили, что полковника юстиции покончил с собой из-за проблем в семье.