СМИ сообщили о взрыве в Челябинске
В Челябинске пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар на производстве пластиковых окон, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении говорится, что площадь пожара по адресу Демидовская, 8, составляет 300 квадратных метров, ему присвоен третий номер сложности. На месте работают 137 человек и 36 единиц техники, включая лабораторию по замеру предельно допустимой концентрации примесей в воздухе.
Жители города утверждают, что пожару предшествовал взрыв, передаёт Ura.ru. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области заявили, что о взрыве говорить преждевременно. «Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать возгорание в помещении газовой котельной», - уточнили в ведомстве.
В конце октября в Челябинске из-за разгерметизации кислородного оборудования загорелась городская больница. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
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