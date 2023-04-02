СМИ сообщили о гибели военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге

Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, предположительно, погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, передает издание Readovka.

СМИ: при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб один человек

О гибели Татарского также сообщило агентство РИА Новости.

Взрыв произошел в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер Татарского.

По предварительным данным, взрывное устройство на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала бомбу в статуэтку и вручила ее военкору.

В экстренных службах сообщили о 16 раненых и одном погибшем.

Кадры взрыва в кафе опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Санкт-ПетербургТерактВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры