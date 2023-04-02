СМИ: при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб один человек

Экстренные службы сообщили о одном погибшем и пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, передают СМИ.

Взрыв произошел в заведении «Стрит-Бар» на Университетской набережной.

По предварительным данным, погиб один человек. Пострадали 16 посетителей.

По данным Readovka, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В заведении было много людей.

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