СМИ: при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб один человек
2 апреля 202318:51
Экстренные службы сообщили о одном погибшем и пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, передают СМИ.
Взрыв произошел в заведении «Стрит-Бар» на Университетской набережной.
По предварительным данным, погиб один человек. Пострадали 16 посетителей.
По данным Readovka, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В заведении было много людей.
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2 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru