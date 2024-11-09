СМИ сообщили о гибели 21 человека при взрыве на вокзале в Пакистане
9 ноября 202409:44
Число погибших в результате взрыва у железнодорожного вокзала в пакистанской Кветте возросло до 21. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Ранее стало известно, что в кассе вокзала в городе, расположенном в провинции Белуджистан, прогремел взрыв. Сообщалось о четырех погибших.
По данным Geo TV, в результате ЧП погиб по меньшей мере 21 человек, пострадали еще 30. Число жертв может увеличиться.
Раненых доставили в местную больницу, здесь введено чрезвычайное положение. Полиция расследует произошедшее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru