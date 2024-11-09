СМИ сообщили о гибели 21 человека при взрыве на вокзале в Пакистане

Маск считает, что кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану Трампа Вице-премьер Новак допустил частичную отмену эмбарго на экспорт бензина Правительство установит норматив на телефоны для министров не дороже 27 тыс. руб. Половину разрешений для получения ВНЖ в России выдали иностранцам с фиктивными браками Кинокритик заявил, что новая трилогия по «Звездным войнам» испортит впечатление от фильмов Джорджа Лукаса