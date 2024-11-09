СМИ сообщили о гибели 21 человека при взрыве на вокзале в Пакистане

Число погибших в результате взрыва у железнодорожного вокзала в пакистанской Кветте возросло до 21. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на вокзале в Пакистане

Ранее стало известно, что в кассе вокзала в городе, расположенном в провинции Белуджистан, прогремел взрыв. Сообщалось о четырех погибших.

По данным Geo TV, в результате ЧП погиб по меньшей мере 21 человек, пострадали еще 30. Число жертв может увеличиться.

Раненых доставили в местную больницу, здесь введено чрезвычайное положение. Полиция расследует произошедшее.

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Фото: twitter.com/for_interfaith
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