СМИ сообщили о 24 пострадавших в ДТП с военной колонной на Новой Риге
Более 20 человек пострадали в результате аварии с участием автобусов с военными в Московской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, в автобусах находились четверо офицеров и солдаты-срочники. После столкновения колонны и грузовика 24 человека были госпитализированы, четверо скончались.
По данным подмосковного Минздрава, всем пострадавшим в результате аварии оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших и четырёх погибших.
В понедельник днём самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе. Грузовик смял четыре автобуса на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово.
По предварительной версии, водитель грузовика не успел затормозить на трассе и врезался в военные автобусы, остановившиеся на дороге из-за поломки, сообщает «Свободная пресса».
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