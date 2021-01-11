СМИ сообщили о 24 пострадавших в ДТП с военной колонной на Новой Риге

Более 20 человек пострадали в результате аварии с участием автобусов с военными в Московской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, в автобусах находились четверо офицеров и солдаты-срочники. После столкновения колонны и грузовика 24 человека были госпитализированы, четверо скончались.

По данным подмосковного Минздрава, всем пострадавшим в результате аварии оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и четырёх погибших.

В понедельник днём самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе. Грузовик смял четыре автобуса на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово.

По предварительной версии, водитель грузовика не успел затормозить на трассе и врезался в военные автобусы, остановившиеся на дороге из-за поломки, сообщает «Свободная пресса».

