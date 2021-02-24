В Москве генерал-лейтенант получил штраф за мошенничество с жильем
Московский гарнизонный военный суд признал генерал-лейтенанта Александра Дуплинского виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
Следствие установило, что бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Дуплинский с помощью поддельных документов присвоил себе 18 квадратных метров жилья, которое принадлежало Минобороны РФ.
Ущерб от преступления составил 2,5 миллиона рублей. Дуплинскому назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Федеральной службе безопасности (ФСБ) следует уделить особое внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы, на гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru