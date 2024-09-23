В Москве неизвестный напал на мотоблогера Анютумини
Мужчина напал на мотоблогера Анютумини (Анну Макаренкову) в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным СМИ, на северо-западе столицы неизвестный совершил нападение на девушку, попытавшись угнать ее мотоцикл. Злоумышленник не смог осуществить задуманное, распылил баллончик в лицо пострадавшей и скрылся, похитив ее телефон.
Как сообщили правоохранители, инцидент произошел 21 сентября на Волоколамском шоссе. Нападавшего разыскивают, полиция изучает камеры видеонаблюдения.
«Возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия"», — рассказал собеседник РИА Новости.
Ранее мотоблогер МотоТаня (Татьяна Озолина) попала в ДТП на своем мотоцикле в Турции, девушка погибла, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru