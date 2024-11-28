СМИ: Сбившего двоих человек автоблогера Гаджиева доставили в суд

Сам Гаджиев заявил в суде, что пошел в полицию по совету друзьям. По словам блогера, у пострадавших нет к нему претензий, он помогает потерпевшим.

Ранее водитель упавшего в реку Мойку автобуса Рахматшох Курбонов были признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

