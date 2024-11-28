СМИ: Сбившего двоих человек автоблогера Гаджиева доставили в суд
Дагестанского автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего женщину и ребенка 16 ноября во время дрифта, доставили в Одинцовский суд Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».
Сам Гаджиев заявил в суде, что пошел в полицию по совету друзьям. По словам блогера, у пострадавших нет к нему претензий, он помогает потерпевшим.
Ранее водитель упавшего в реку Мойку автобуса Рахматшох Курбонов были признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru