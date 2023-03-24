СМИ: Сбежавшего из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии

Доказательств того, что сбежавший из-под домашнего ареста сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём покинул территорию Италии, у итальянских стражей порядка нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Красноярский губернатор Усс сообщил, что не знает о местонахождении сына

Представитель миланского управления рассказал агентству, что по имеющейся информации, Усс-младший снял электронный браслет и скрылся. Собеседник отметил, что поиски россиянина ведутся по всей Италии, в том числе в аэропортах и на пограничных пунктах.

Ранее итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, где он обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишут «Известия».

Агентство ANSA сообщило, что российский предприниматель срезал электронный браслет и покинул место, где находился под домашним арестом.

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ТЕГИ:ИталияДомашний АрестПобегКрасноярский Край

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