СМИ: Сбежавшего из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии
Доказательств того, что сбежавший из-под домашнего ареста сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём покинул территорию Италии, у итальянских стражей порядка нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Представитель миланского управления рассказал агентству, что по имеющейся информации, Усс-младший снял электронный браслет и скрылся. Собеседник отметил, что поиски россиянина ведутся по всей Италии, в том числе в аэропортах и на пограничных пунктах.
Ранее итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, где он обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишут «Известия».
Агентство ANSA сообщило, что российский предприниматель срезал электронный браслет и покинул место, где находился под домашним арестом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- СМИ: Сбежавшего из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии
- Российские экологи предложили провести альтернативную «Часу Земли» акцию
- Берлин отказался отвечать на заявления Медведева о последствиях исполнения решения МУС
- Кехман раскрыл схему мошенничества с «Пушкинскими картами»
- Херш заявил, что США рассматривали взрывы на «Северных потоках» ещё в 2021 году
- Посол США призвал сербов забыть прежние обиды на НАТО
- Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России
- «Заражение»: В Минобороны рассказали о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
- В России снизилась заболеваемость туберкулезом
- Путин обсудил с Совбезом развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru