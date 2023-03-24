СМИ: Сбежавшего из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии

Представитель миланского управления рассказал агентству, что по имеющейся информации, Усс-младший снял электронный браслет и скрылся. Собеседник отметил, что поиски россиянина ведутся по всей Италии, в том числе в аэропортах и на пограничных пунктах.

Ранее итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, где он обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишут «Известия».

Агентство ANSA сообщило, что российский предприниматель срезал электронный браслет и покинул место, где находился под домашним арестом.

