Число жертв крушения самолета под Хабаровском выросло до двух

Число погибших при крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае выросло до двух, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что погибла женщина 40 лет, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии с переломами обеих ног.

Ранее стало известно, что самолет упал за пределами взлетно-посадочной полосы при взлете с сельского аэродрома Калинка под Хабаровском. Сообщалось об одном погибшем. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.

