Число жертв крушения самолета под Хабаровском выросло до двух
Число погибших при крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае выросло до двух, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Отмечается, что погибла женщина 40 лет, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии с переломами обеих ног.
Ранее стало известно, что самолет упал за пределами взлетно-посадочной полосы при взлете с сельского аэродрома Калинка под Хабаровском. Сообщалось об одном погибшем. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.
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