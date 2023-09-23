СМИ: Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали

Самолет потерпел крушение при попытке зайти на посадку в аэропорту города Гао в Мали, сообщил местный портал Malijet.

Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя

Новостной портал пока не раскрыл никаких подробностей, в том числе о возможных пострадавших.

Накануне летевший из турецкой Антальи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:МалиКрушение Самолета

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