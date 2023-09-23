СМИ: Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали
23 сентября 202315:31
Самолет потерпел крушение при попытке зайти на посадку в аэропорту города Гао в Мали, сообщил местный портал Malijet.
Новостной портал пока не раскрыл никаких подробностей, в том числе о возможных пострадавших.
Накануне летевший из турецкой Антальи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru