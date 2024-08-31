Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе, сообщает Telegram-канал 112.

В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

По данным СМИ, на борту находились 15 человек, из них двое детей.

Пострадали восемь человек, пишет 112.

Позже в региональном ГУ МЧС уточнили, что на борту находились 10 парашютистов и двое детей.

Ранее три человека пострадали при жесткой посадке самолета Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: aviales.ru
ТЕГИ:ПострадавшиеСеверная ОсетияКрушение Самолета

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