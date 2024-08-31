Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе
31 августа 202413:28
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, на борту находились 15 человек, из них двое детей.
Пострадали восемь человек, пишет 112.
Позже в региональном ГУ МЧС уточнили, что на борту находились 10 парашютистов и двое детей.
Ранее три человека пострадали при жесткой посадке самолета Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru