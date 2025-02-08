СМИ: Россиянка упала со скалы в Анталье
Девушка, по предварительным данным, россиянка, упала со скалы в курортной Анталье в Турции и получила травмы. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.
«Русская девушка... 28-летняя Наиля Вохидова, которая хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, потеряла равновесие и упала на камни», — отмечает СМИ.
На место инцидента направили полицию, пожарных и медиков. Вохидова получила травму ноги, с помощью спасательных служб ее подняли на носилках и доставили в больницу.
Ранее в Агурском ущелье в Сочи шестилетний мальчик сорвался с двадцатиметровой высоты. У ребенка зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки, ушиб внутренних органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru