Мариничев: Хитровымученность мошенников зашкаливает
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Раскрыта новая "правительственная" уловка мошенников.
Мошенники могут воспользоваться почтовым доменом gov.ru для рассылки фишинговых писем с вредоносным содержанием
Дмитрий Мариничев: «Как говорится, все новое – хорошо забытое старое. Я прошу всех очень внимательно относиться к электронной корреспонденции, которую вы получаете. И важно смотреть на ссылки, которые находятся в тексте непосредственно письма, куда они ведут, на какие ресурсы вы переходите, для того чтобы не нарваться на поддельные фишинговые сайты. Это действительно бич сегодняшнего дня. И хитровымученность мошенников зашкаливает и превышает все допустимые и недопустимые нормы», - отметил интернет-омбудсмен.
Майнеры избавляются от видеокарт из-за проблем криптовалют
Майнеры оптовыми партиями пытаются продать самые разные видеокарты — от маломощных AMD Radeon RX 470 до топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Адаптеры предлагаются примерно по тем ценам, что рекомендуют для новых устройств производители. Такое поведение криптодобытчиков Китая, на который приходится около 65 процентов мирового хешрейта майнинга, объясняется борьбой властей КНР с криптовалютами и падением курса основных монет.
Дмитрий Мариничев: «Это известное событие нашего времени, которое уже окрестили великим майнеровым искодом из Китая. Но в целом, оборудование майнинга из Китая уедет примерно на 5,5 гигаватт, это очень много и большая часть мигрирует в США. Естественно борьба с криптодобытчиками в Китае имеет под собой основание, и это цифровой юань. Уже в этом году Китай намерен его запустить в работающей и качественной версии», - отметил Мариничев.
В Microsoft объявили условия бесплатного обновления до Windows 11.
В корпорации подчеркнули, что оставляют за собой право прекратить предоставление бесплатных обновлений компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Но случится это не раньше, чем через год после старта программы апдейта.
Дмитрий Мариничев: «Знаете, меня забавляет ожидание пользователей и их готовность к апдейтам. Если вы возьмете пользователей продукции Apple, то вы увидите, что все пользователи ждут обновлений, с удовольствием их ставят, в то же время, когда Microsoft выкатывает новую операционную систему с огромным функционалом, с новыми технологическими возможностями, ее почему немного воспринимают в штыки. И даже бесплатное обновление не стимулирует пользователей как можно быстрее начать пользоваться новым продуктом. Почему так происходит? Загадка!» - поделился собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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