Мариничев: Хитровымученность мошенников зашкаливает

Дмитрий Мариничев: «Знаете, меня забавляет ожидание пользователей и их готовность к апдейтам. Если вы возьмете пользователей продукции Apple, то вы увидите, что все пользователи ждут обновлений, с удовольствием их ставят, в то же время, когда Microsoft выкатывает новую операционную систему с огромным функционалом, с новыми технологическими возможностями, ее почему немного воспринимают в штыки. И даже бесплатное обновление не стимулирует пользователей как можно быстрее начать пользоваться новым продуктом. Почему так происходит? Загадка!» - поделился собеседник НСН.

