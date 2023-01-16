СМИ: причиной смерти актёра Ипатова стала острая сердечная недостаточность

Причиной смерти актёра Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

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Собеседник агентства отметил, что эти данные предварительные, и добавил, что актёр умер около месяца назад, поэтому на теле уже появились гнилостные изменения.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что тело 64-летнего Ипатова было обнаружено в квартире на улице Генерала Антонова, следов насилия не обнаружено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма / соцсети
ТЕГИ:КультураСмертьАктер
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