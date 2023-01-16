СМИ: причиной смерти актёра Ипатова стала острая сердечная недостаточность

Собеседник агентства отметил, что эти данные предварительные, и добавил, что актёр умер около месяца назад, поэтому на теле уже появились гнилостные изменения.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что тело 64-летнего Ипатова было обнаружено в квартире на улице Генерала Антонова, следов насилия не обнаружено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».