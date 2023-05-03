СМИ: При стрельбе в школе в Белграде погибли восемь человек

Ранее стало известно, что 14-летний подросток открыл стрельбу в учебном заведении в центре сербской столицы. Полицейские задержали злоумышленника. По данным пресс-службы МВД Сербии, ученик седьмого класса «произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца».

«Убиты как минимум 8 человек, которые находились в коридоре школы. Среди раненых есть и те, чья жизнь ... под угрозой», — отмечается в сообщении.

Число раненых не уточняется. Предположительно, подросток мог находиться под действием наркотиков.

