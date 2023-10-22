СМИ: при пожаре в жилом доме в Москве погиб человек

В столице произошел пожар в многоквартирном жилом доме, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус

По информации издания, пожар произошел на Ясеневой улице. Погиб один человек.

Данных о причинах и обстоятельствах возгорания нет.

Ранее в воскресенье пожар произошел на мансарде многоквартирного жилого дома в Краснодаре. Спасатели эвакуировали из горящего здания 76 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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