СМИ: при пожаре в жилом доме в Москве погиб человек
22 октября 202323:58
В столице произошел пожар в многоквартирном жилом доме, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
По информации издания, пожар произошел на Ясеневой улице. Погиб один человек.
Данных о причинах и обстоятельствах возгорания нет.
Ранее в воскресенье пожар произошел на мансарде многоквартирного жилого дома в Краснодаре. Спасатели эвакуировали из горящего здания 76 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru