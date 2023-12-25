Бабушка и два двухлетних ребёнка погибли в Омске при пожаре из-за гирлянды
Следователи в Омске выясняют обстоятельства пожара, в котором погибли трое человек - два двухлетних ребёнка и их бабушка. Об этом сообщает на своём официальном сайте Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области.
Трагедия случилась в садовом некоммерческом товариществе «Березовая Роща» в поселке Береговой регионального центра. По предварительной информации, садовый дом загорелся сегодня днём из-за короткого замыкания новогодней гирлянды.
Погибли двое малышей 2021 года рождения и их бабушка. Мать детей с еще одним ребенком сумела спастись из огня. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на месте работают следователи и прокурор Советского округа. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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