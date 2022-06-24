СМИ: При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека
Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязани, на борту находились девять человек, напоминает Газета.ру. По данным Минобороны, инцидент произошел во время проведения учебно-тренировочного полета без груза. Экипаж принял решение о посадке из-за неисправности двигателя, самолет частично разрушился при соприкосновении с землей, пишет РИА ФАН.
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