СМИ: предупреждавшему об опасности «Титана» эксперту угрожали судом

Президент компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш угрожал судом одному из экспертов, который предупреждал о ненадежности батискафа «Титан». Об этом в эфире BBC заявил специалист по управлению глубоководными аппаратами Роб Маккалум, пишет ТАСС.

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По его словам, Раша несколько лет пытались убедить поставить его программу на паузу. Эксперты обращали внимание на неподходящий материал для корпуса батискафа и отсутствие сертификации независимого агентства, уточнил Маккалум.

По данным издания inews, представители ВМС Великобритании и официальные лица знали о крушении батискафа спустя несколько часов после потери связи с аппаратом, но не стали предавать информацию огласке.

Спасатели 22 июня обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. Все члены экипажа погибли, передает «Радиоточка НСН».

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