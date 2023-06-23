СМИ: предупреждавшему об опасности «Титана» эксперту угрожали судом

По его словам, Раша несколько лет пытались убедить поставить его программу на паузу. Эксперты обращали внимание на неподходящий материал для корпуса батискафа и отсутствие сертификации независимого агентства, уточнил Маккалум.

По данным издания inews, представители ВМС Великобритании и официальные лица знали о крушении батискафа спустя несколько часов после потери связи с аппаратом, но не стали предавать информацию огласке.

Спасатели 22 июня обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. Все члены экипажа погибли, передает «Радиоточка НСН».

