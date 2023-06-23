СМИ: предупреждавшему об опасности «Титана» эксперту угрожали судом
Президент компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш угрожал судом одному из экспертов, который предупреждал о ненадежности батискафа «Титан». Об этом в эфире BBC заявил специалист по управлению глубоководными аппаратами Роб Маккалум, пишет ТАСС.
По его словам, Раша несколько лет пытались убедить поставить его программу на паузу. Эксперты обращали внимание на неподходящий материал для корпуса батискафа и отсутствие сертификации независимого агентства, уточнил Маккалум.
По данным издания inews, представители ВМС Великобритании и официальные лица знали о крушении батискафа спустя несколько часов после потери связи с аппаратом, но не стали предавать информацию огласке.
Спасатели 22 июня обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. Все члены экипажа погибли, передает «Радиоточка НСН».
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