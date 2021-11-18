СМИ: Председателя Союза десантников Урала задержали по делу о взятке

Члена Общественной палаты Свердловской области, председателя региональной «Союза десантников России» по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

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Как уточнил собеседник агентства, Тетерина везут в суд для избрания меры пресечения.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области заявили, что по делу выполняются необходимые следственные мероприятия.

«Иная информация в интересах расследования не сообщается», — сообщили в СК.

Накануне следователи задержали Тетерина и еще двоих человек, предположительно, задержания могут быть связаны с компанией «Шабровский карьер», к которой имеет отношение глава союза десантников.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВзяткаЗадержаниеЕкатеринбург
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