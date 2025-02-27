Чиновника из администрации Рязанской области задержали за взятки
Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получению взятки чиновника правительства Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Имя чиновника в ведомстве не уточнили, однако отмечается, что против него было возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что подозреваемый потребовал взятку в размере свыше 17 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен он пообещал содействие в подписании договоров с курируемыми предприятиями. Чиновник сообщал предпринимателю условия предстоящих закупок и оказывал иную помощь, что позволяло бизнесмену безальтернативно выигрывать торги.
С фигурантом проводятся следственные действия, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники регионального УФСБ и центрального аппарата ФСБ России.
По данным Telegram-канала Mash, задержанным оказался замглавы Рязанской области, 30-летний Артем Никитин.
Ранее сотрудники ФСБ задержали главу администрации Северодонецка (ЛНР) Николая Моргунова по подозрению в разбое и бандитизме. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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